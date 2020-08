El 27 de agosto y la teoría de la conspiración que lo hizo viral

Una cuenta de TikTok advierte sobre una supuesta catástrofe que ocurrirá este 27 de agosto (Foto: Captura de pantalla/Twitter @scarbloood)

El 2020 sin duda ha sido un año que marcará la historia. En menos de nueve meses la humanidad presenció el rumor de una supuesta Tercera Guerra Mundial, temblores, una plaga de langostas en África, accidentes aéreos y hasta la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida de miles en todo el mundo.

Y ahora, está frente a un rumor de una supuesta catástrofe que ocurrirá este 27 de agosto del 2020, según un misterioso mensaje que ha circulado en redes sociales.

En la plataforma de TikTok, se viralizó una serie de videos terroríficos con mensajes ocultos en donde presuntamente advierte que algo devastador ocurrirá este día.

“Help Us” es uno de los mensajes que la serie de videos publicados en dicha plataforma por el el usuario 2819394837167.

Los videos piden ayuda y advierten peligro (Foto: Captura de pantalla/Twitter @scarbloood)

No obstante, quien se dio a la tarea de investigar más sobre los mensajes fue la usuaria @scarblood (Karen Daniela), quien se topó con los clips y poco a poco comenzó a descifrarlos, así como a recuperar los videos, ya que la cuenta original que los subió comenzó a borrarlos.

¿Cómo inició?

El pasado 17 de agosto, mientras Karen se encontraba en clases online, su mejor amiga, Gabriela, le envió un mensaje pidiéndole su ayuda y opinión sobre un video que apareció en su TikTok.

Al verlo notó que este contenía imágenes perturbadoras, sin embargo, no se paralizó, por el contrario, descubrió que en el sonido se ocultaba algo más.

Cuando prestó atención notó que se trataba de un código. Al entrar al perfil de quien subió los videos notó que éste solo seguía 14 cuentas, las cuales revisó, descubriendo que cada una tenía un diferente video, con el mismo estilo tenebroso, y con códigos binarios y en morse.

Los videos contienen mensajes ocultos en clave morse o código binario (Foto: Captura de pantalla/Twitter @scarbloood)

A partir de ahí comenzó a desdeñar los secretos, y tomó la decisión de abrir un hilo en Twitter para comentar sus hallazgos.

El misterio del vuelo de Malasia

Karen, al ir descifrando lo que había detrás de las pistas llegó a un mensaje en código morse que decía:

“The truth will be out soon. They’re unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming. Boeing 777 200 ER. August 27”.

En español sería:

La verdad saldrá a la luz pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto

Todos los videos están rodeados de un aire siniestro (Foto: Captura de pantalla/Twitter @scarbloood)

Un día después, el 18 de agosto, habiendo descifrado el código, la cuenta de TikTok desapareció, sin embargo ni Karen ni su amiga se dieron por vencidas.

Más tarde encontraron que una cuenta relacionada a la anterior había comenzado a subir videos extraños, que al parecer no contenían nada, salvo uno de ellos que contaba con coordenadas de Google Maps, acompañado de la palabra “Outside”, es decir, “Afuera”.

Al buscarlo en Google le apareció una imagen satelital en donde se observa un avión pasando sobre una zona boscosa, lo cual, de nuevo se relacionaría con el mensaje anterior sobre el Boeing 777 200 ER.

Asimismo, la usuaria dijo que en uno de los videos encontrados también se escuchaban voces y los número 229,227 y MH370, cifras relacionadas al nombre de una aeronave de Malaysia Airlines que despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. El avión llevaba 239 pasajeros a bordo y 12 miembros de la tripulación. Una hora y cincuenta y nueve minutos después de su despegue, las torres de control perdieron el contacto y la ubicación de la aeronave.

El mensaje podría estar relacionado a la desaparición de una aeronave de Malasia ocurrido en 2014 (Foto: Captura de pantalla/Twitter @scarbloood)

Además de esto encontró un código binario que al resolverlo decía “Not over”, es decir, “No se ha acabado”.

Posteriormente los videos y las pistas volvieron a ser borrados, no obstante ocurrió algo similar que la vez anterior; cuentas relacionadas subieron nuevas grabaciones con otros códigos con frases conspirativas como “I don’t know what to believe” que en español sería “no sé qué creer”.

Otros de los mensajes apuntan a que se trata de una especie de una comunidad que estaba esperando este día y también advierten que algo pasará aunque no aclaran qué será.

Que puede ser que signifique "are they really helping me" y este revuelto.

En español sería: realmente me están ayudando.

En español sería: realmente me están ayudando.

El pasado 23 de agosto publicó otros sus descubrimientos; uno es el mensaje “Ewareontasfelpeaeshlep”, que acomodado sería: “We are no safe please help” traducido al español como “no estamos seguros por favor ayuda”. El otro mensaje es “Hetmitesiearnebaeyd”, que acomodado sería “The time is near be ready” que en español sería “el tiempo está cerca, prepárate”.

El día de ayer una de las cuentas misteriosas repitió con varias ocasiones el mensaje “The time”, es decir “El tiempo” y otro más diciendo: “The end is near” es decir, “el final está cerca”.

Esta fue la última actualización de la usuaria quien además dijo que con esa última publicación cerraría el hilo de su investigación que se tornó viral.

Cabe señalar que el profeta Nostradamus, predijo hace cientos de años que el 27 de junio del 2020 ocurriría alguna catástrofe, es decir este mismo día pero un mes antes, por lo que es posible que se hubiera equivocado y es hoy cuando pasaría suceso extraño.

