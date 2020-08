Difundieron fotografía de Pío López Obrador, David León y el senador de Morena, Eduardo Ramírez

El perredista Fernando Belaunzarán posteó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, con David León, ex coordinador nacional de Protección Civil.

Además, aparece el entonces secretario de gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien actualmente busca la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, a partir del primero de septiembre. La imagen fue acompañada de un texto en el que ex diputado federal lanza la pregunta: “ ¿(Es un) adelanto del siguiente video si @López Obrador vuelve a perturbar a EPN (Enrique Peña Nieto)? ”.

La instantánea muestra a Eduardo Ramírez tomando nota de la reunión con Pío López Obrador, con el ex consultor David León. Esta ocasión no se observa en el entorno ningún paquete de dinero, como sucede en los videos difundidos por el periodista Carlos Loret de Mola.

A esta foto, el senador Ramírez respondió al ser abordado por los medios de comunicación. Se deslindó tanto del hermano del presidente López Obrador, así como de David León Romero.

Primero, yo no tengo vela en ese entierro. Segundo, fue una foto tomada cuando era secretario de gobierno y fue la fundación de Morena en el estado de Chiapas. Como secretario de gobierno siempre me caractericé y me sigo caracterizando por tener diálogo y buena comunicación con todas las fuerzas políticas