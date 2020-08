Contrato de la planta Etileno XXI le costó 15 mil millones a los mexicanos: Andrés Manuel López Obrador (Foto: YouTube AMLO)

El presidente de México dijo el sábado 22 de agosto que un acuerdo de suministro de etano “abusivo” entre un consorcio respaldado por la firma brasileña Odebrecht y la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos, probablemente les había costado a los contribuyentes alrededor de 15,000 millones de pesos (683 millones de dólares).

El contrato entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el consorcio integrado por Braskem, controlada por Odebrecht, y el Grupo Idesa de México, se firmó durante el mandato del expresidente Felipe Calderón, quien estuvo en el cargo de 2006 a 2012.

“Etileno XXI es una planta que construyó Odebrecht. En el gobierno de Calderón, esa empresa celebró un contrato, vamos decirlo, leonino, que le favorecía totalmente. Se firma ese contrato para que Pemex le vendiera gas etano, 66,000 barriles diarios. El precio de venta, con un subsidio de 30% de descuento del precio de mercado”, indicó Andrés Manuel.

Informó, además que si no le entregaban el etano, Pemex tenía que pagar penalizaciones, lo que se cumplió, pues no tenían gas para cumplir el contrato. Además, aseguró que dejaron sin etileno a la planta de Pajaritos.

Pie de foto: Pemex tenía que pagar penalizaciones, pues no tenían gas para cumplir el contrato (Foto: Paula Izquierdo / Europa Press)

A través de un video de YouTube, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su estimación se basó en los probables subsidios injustos y multas acumuladas por no cumplir con los términos del acuerdo que describió como “abusivo”.

“Estamos hablando de un quebranto a la nación por alrededor de 15 mil millones de pesos”, dijo el mandatario, quien a principios de esta semana declaró que el contrato debía cancelarse.

También afirmó que Odebrecht recibió un crédito en octubre de 2011 por el Banco de Comercio Exterior con un total de 50 millones de dólares a 10 años. En 2012, además, Nacional Financiera otorgo un crédito por 280 millones de dólares y el Banco de Comercio Exterior amplió el crédito por 190 millones de dólares.

Por último, informó que cerca de 2,100 millones de pesos en multas que aparentemente incluyó en su cálculo general, nunca se habían perdido para México porque su administración dejó de pagar las multas después de que asumió el cargo a fines de 2018.

AMLO aseguró que a partir de su sexenio dejaron de pagar las multas a Pemex con un valor de 2,100 millones de pesos (Foto: EFE/José Méndez)

En el video, Andrés Manuel López Obrador aseguró que con los datos que aportó Emilio Lozoya se podría llegar a conocer toda la verdad, a castigar a los responsables y también a recuperar lo robado. Gracias a esta colaboración, se le podrían conceder, dijo “algunas consideraciones”.

“Esta semana fue muy importante porque se filtró la denuncia del señor Lozoya, misma que implica a muchos funcionarios públicos, legisladores, empresarios en casos de corrupción como nunca se había visto. Claro que viene de tiempo atrás, desde hace siglos, pero como siempre lo he dicho: lo que sucedió en el periodo neoliberal, no tiene precedentes, es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México. Desde 1983 y hasta el 1 de diciembre de 2018″, aseguró el mandatario.

No obstante, precisó que el ex director general de Pemex debe demostrar sus acusaciones y la Fiscalía General de la República deberá investigar las mismas, pues no pueden hacer justicia sin pruebas. López Obrador agregó, además, que no es verdugo, pero es momento de limpiar la corrupción.

“Es justicia, no venganza y en el marco de la legalidad. No juicios sumarios, no castigar sin pruebas y que no haya también, en general, linchamientos políticos”, dijo el presidente.

*Con información de Reuters

