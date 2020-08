La investigación resultante del caso Lozoya podría ser una bendición política para López Obrador: The Wall Street Journal (Foto: Steve Allen)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador atraviesa por uno de sus más grandes logros alrededor de su llamada estrategia del combate a la corrupción, luego de que Emilio Lozoya denunciara los presuntos actos de diferentes actores políticos alrededor de los casos Odebrecht, Agro Nitrogenados, Grupo Higa, la Reforma Energética y otros.

La declaración se dio a conocer gracias a la filtración de dicho documento en internet, mismo que fue retomado por periodistas, medios de comunicación, redes sociales, analistas, etcétera; la situación, informaron las autoridades, ya es investigada por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, la investigación contra todos los ex funcionarios y ex presidentes que aparecen redactados en el documento “podría ser una bendición política para el presidente mexicano”, de acuerdo con el diario norteamericano The Wall Street Journal.

Los periodistas Juan Montes y José de Córdoba consideraron que lo anterior será posible gracias a que sus rivales u opositores políticos clave son calificados como corruptos ante los mexicanos; además, aseguraron que hay una grave amenaza que manchará “la apertura del sector energético a la inversión privada y extranjera en 2013″ a través de la Reforma Energética.

Los periodistas Juan Montes y José de Córdoba consideraron que lo anterior será posible gracias a que sus rivales u opositores políticos clave son calificados como corruptos (Foto: EFE/José Méndez)

Incluso citan a la investigadora del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, Shannon O’Neil, quien aseguró que gracias a estos escándalos de corrupción, “López Obrado tratará de revertir la Reforma Energética”, pero consideró que “sería devastador para el crecimiento económico a largo plazo en el país”.

Por otra parte, señalaron a través del medio que el presidente “parece más interesado en sumar puntos políticos que en permitir que el sistema legal procese la corrupción”. Criticaron también que Obrador haya “ignorado los pedidos de implementar plenamente un sistema nacional anticorrupción encargado de coordinar la lucha contra la corrupción entre varias agencias gubernamentales”.

El WSJ remarcó que dicha filtración de la denuncia sucedió un día después de que Andrés Manuel López Obrador declarara que los mexicanos tienen derecho de acceder a todas las acusaciones y señalamientos del ex funcionario petrolero mexicano.

Por otra parte, señalaron que el presidente “parece más interesado en sumar puntos políticos que en permitir que el sistema legal procese la corrupción” (Foto: EFE/José Méndez)

Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos acusó a ex presidentes de la República, ex secretarios de Hacienda, ex legisladores, así como a una periodista durante su declaración que forma parte de sus aportaciones para aclarar sus vinculaciones a proceso por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Uno de los puntos más importantes de su declaración es la que gira alrededor de la Reforma Energética, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Lozoya, “se le entregó dinero en efectivo a los siguientes legisladores de oposición: Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Jorge Luis Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas, Francisco Cabeza de Vaca (senadores), Ricardo Anaya Cortés (diputado federal)”.

En el documento se especifica que fue entre los años 2013 y 2014, a petición del también funcionario púbico Luis Videgaray, que le fueron entregados a “Rafael Caraveo Openego, operador enviado por dicho grupo de legisladores, recursos que ascendieron a 80 millones de pesos”.

Otros protagonistas de la política mexicana que fueron señalados por Lozoya son los ex presidentes de México Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, señalados en continuas ocasiones por López Obrador como “La Mafia en el Poder”.

Además, José Antonio Meade Kuribreña, David Pechyna Grub, Miguel Barbosa Huerta, Roberto Gil Zuarth, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Caraveo, David López Gutiérrez, Norberto Gallardo, entre otros.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

En 2017, Emilio Lozoya rechazó acusaciones que ahora imputa a otros funcionarios mexicanos

Emilio Lozoya no alcanza el criterio de oportunidad con Etileno XXI, aseguró Díez Gargari

De las elecciones en 2021 al circo mediático: qué implicaciones tendrá la denuncia de Lozoya