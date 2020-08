Minuto a minuto: Genevieve causará lluvias en la península de Baja California

(GIF: Conagua)

Este día, “Genevieve” continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur y mantendrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 70 a 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California.

Por la tarde, canales de baja presión, asociados con divergencia en la atmósfera superior, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del noroeste, oeste, centro y sureste del país. La Depresión Tropical “Catorce” o posible Tormenta Tropical sobre el Mar Caribe, se aproximará gradualmente a la costa oriental de la Península de Yucatán; sus bandas nubosas incrementarán la probabilidad de lluvias sobre dicha península, con lluvias puntuales intensas en el norte de Quintana Roo y oriente de Yucatán. Finalmente, se pronostican temperaturas de 40 a 45°C en 9 estados de la República Mexicana.

Minuto a minuto, con hora de la Ciudad de México (GMT-5)

Vista de los altos oleajes en Cabo San Lucas en Baja California, México, el 19 de agosto (Foto: EFE/Jorge Reyes)

21 de agosto

06:30 (11:30 GMT): el centro de la Tormenta Tropical “Genevieve” se localiza al occidente de Baja California Sur Sus bandas nubosas ocasionan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California y Baja California Sur, además de vientos fuertes y oleaje elevado en costas de dichos estados.

20 de agosto

13:35 (18:35 GMT): la tormenta tropical Genevieve dejará este jueves lluvias torrenciales en Baja California Sur, según el reporte más reciente del SMN (con acumulaciones de agua de hasta 250 mm).

Se prevén al mismo tiempo precipitaciones intensas en Sinaloa (de 75 a 150 mm) y muy fuertes en regiones de Jalisco y Nayarit (de 50 a 75 mm).

“También continúa el pronóstico de rachas de viento de 90 a 120 km/h y oleaje de 8 a 10 metros en las costas de Baja California Sur; rachas de 50 a 60 km/h con oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Nayarit, Sinaloa y la región del Mar de Cortés, así como posibles trombas marinas”, agregó el organismo climático de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema se desplazará en las próximas horas de forma paralela a la península de Baja California sin tocar tierra. Continúan activas las alertas declaradas a la 13:00.

13:00 (18:00 GMT): Genevieve se degradó a tormenta tropical al occidente de Baja California Sur, y registra vientos de 115 kilómetros por hora, con rachas que alcanzan los 145 km/h.

El centro del sistema se sitúa a 120 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro, y a 235 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, en BCS. A pesar de haberse debilitado, las autoridades insistieron en que sus bandas nubosas seguirán azotando a varios estados del oeste de México.

A esta hora, se registran lluvias torrenciales en Baja California Sur, e intensas en Sinaloa. El oleaje continúa siendo muy elevado en los estados mencionados, así como en Nayarit. En las tres entidades se presentan fuertes vientos.

En su último reporte, el SMN realizó cambios en los avisos emitidos a las 04:00 de la mañana, y declaró las siguientes alertas en Baja California Sur:

- Zona de prevención por efectos de tormenta tropical: desde Todos Santos hasta Cabo San Lázaro.

- Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical: desde Los Barriles hasta La Paz

Imágenes de los efectos del huracán Genevieve en Los Cabos, entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves (Video: Webcams de México)

11:15 (16:15 GMT): en las próximas horas, se esperan lluvias torrenciales en Baja California Sur por el paso de Genevieve, según advirtió el SMN en un comunicado. Esto significa que podrían registrarse hasta 250 mm en algunos puntos de la entidad. Mientras, en Nayarit y Sinaloa se prevén lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 mm.

El pronóstico de vientos y oleaje continúa sin variaciones y se mantienen las alertas emitidas por el organismo climático en el reporte de las 04:00.

10:15 (15:15 GMT): el SMN alertó de que el huracán de categoría 1 se localiza “muy cerca” de Baja California Sur, a solo 160 kms al oeste-noroeste de Cabo San Lucas, y a 190 km al sur-sureste de Cabo San Lázaro.

De acuerdo al organismo, los vientos máximos sostenidos de Genevieve bajaron ligeramente de intensidad, registrando ahora 120 km/h, con rachas más fuertes de hasta 150 km/h. En este momento, se registran lluvias torrenciales en Baja California Sur, e intensas en Sinaloa y Nayarit.

Las ráfagas de viento alcanzan los 120 km/h en Baja California Sur, y las olas en sus playas y muelles rozan los 10 metros de altura; por su parte, en Sinaloa y Nayarit, el oleaje se eleva hasta los 4 metros y los vientos llegan a los 60 km/h. En los tres estados podrían presentarse trombas marinas.

La trayectoria del ciclón no ha variado, y se dirige hacia el noroeste a mayor velocidad, -pasó de 11 a 19 km/h-. Se mantiene la alerta roja por peligro máximo para Baja California Sur, así como los avisos emitidos por el SMN en el reporte de las 04:00 de la mañana.

Imagen del huracán Genevieve este miércoles 19 de agosto desde la Estación Espacial Internacional (Foto: Twitter @Astro_SEAL)

07:00 (12:00 GMT): el huracán Genevieve se localiza ahora a 115 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas. Sus vientos máximos sostenidos siguen batiendo con la misma fuerza, 130 kilómetros por hora; y aún se registran algunas rachas más fuertes de 155 km/h.

El SMN informó que la trayectoria del ciclón no ha variado, por lo que no hay riesgo de que toque tierra. Sin embargo, aunque no se adentrará en el territorio mexicano, se prevé que este jueves 20 de agosto sus extensas bandas nubosas generen lluvias de intensas a torrenciales en Baja California Sur (con acumulaciones de 150 a 250 milímetros), lluvias intensas en las costas de Sinaloa y Nayarit, y en el mar de Cortés (de 50 a 75 mm); así como puntuales muy fuertes en Sonora y Jalisco (de 50 a 75 mm).

A pesar de que Genevieve se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el miércoles, las autoridades recordaron que aún se trata de un fenómeno muy poderoso que dejará otras condiciones meteorológicas extremas, como fuertes vientos y oleaje.

En Baja California Sur se espera que las olas lleguen a los 10 metros de altura, mientras que las rachas de viento podrían rozar los 120 km/h. En Sinaloa, Nayarit, Jalisco y el Mar de Cortés, el oleaje podría elevarse hasta los cuatro metros, y las ráfagas superarían los 50 km/h.

Se espera que en las próximas horas, el ciclón avance de forma paralela a la península, acercándose cada vez más al sur-suroeste de Santa Fe, (BCS).

Vista de los encharcamientos en Cabo San Lucas en Baja California Sur, México. Aunque el riesgo persiste, Genevieve se degradó este miércoles a huracán categoría 1 tras dejar al menos seis muertos y destrozos en estados del Pacífico mexicano que estaban en plena recuperación turística tras la crisis de COVID-19. (Foto: EFE/Jorge Reyes)

06:00 (11:00 GMT): la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró “alerta roja” o de “peligro máximo” en el sur de Baja California Sur por la aproximación de Genevieve. Además, decretó “alerta naranja” o “peligro alto” para zonas ubicadas en el centro de esa entidad.

04:14 (09:15 GMT): Genevieve continuó su avance hacia el territorio mexicano, y ya se encuentra a solo 65 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. El huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson registra fuertes vientos de 130 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes de 155 km/h.

Debido a su aproximación al estado de Baja California Sur, el SMN aumentó los niveles de alerta y emitió los siguientes avisos:

- Zona de prevención por efectos de huracán: desde Los Barriles hasta Todos Santos (BCS).

- Zona de prevención por efectos de tormenta tropical: desde Todos Santos hasta Cabo San Lázaro.

- Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical: desde Los Barriles hasta La Paz.

En estos momentos, el huracán genera lluvias intensas en Baja California Sur, y muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

