La banca mexicana reportó caída en sus ganancias durante el primer semestre de 2020

En el primer semestre del año, los 50 bancos que operan en el país reportaron 54 mil millones de pesos en utilidades, lo que significó una disminución de 36.4% en comparación con el mismo lapso del 2019, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Lo anterior significa la mayor caída para los bancos desde que la CNBV tiene registro que es desde 1998.

La diferencia entre lo captado los primeros seis meses del 2019 contra los del 2020, fue de 28 mil millones de pesos menos.

Son cinco instituciones financieras las que concentran el 80% de las utilidades reportadas. El listado lo encabeza BBVA, con 29.45%; en el segundo lugar están Banorte y Santander, cada uno con 18.22%; Citi Banamex, con 7.43% y HSBC, con 5.85 por ciento.

La CNBV reportó que la cartera de crédito vigente hasta junio es de 5 billones 520 mil millones de pesos, lo que representa un alza de 2.4% en relación con el mismo mes del año pasado.

En el mismo periodo, el saldo de la cartera vigente que es destinada a consumo asciende a 966 mil millones de pesos, lo que significó una disminución de 6.6 por ciento.

Los bancos, indicó el órgano regulatorio, crearon estimaciones preventivas para riesgos crediticios por un total de 106 mil millones de pesos.

En informe, la Comisión no contempla el aplazamiento de pagos en el pago de créditos (construcción, hipotecarios, automotrices, créditos personales, de nómina tarjetas de crédito, microcrédito, así como los comerciales a empresas y a personas físicas con actividad empresarial) y que las entidades bancarias ofrecieron a finales del mes de marzo con medida de la pandemia de COVID-19.

Fueron 8.3 millones de solicitudes las que recibieron las entidades financieras para diferir el pago de créditos, es decir, 709,000 millones de pesos, informó en junio la Asociación de Bancos de México (AMB).

Fueron las micro, pequeñas y medianas empresas y créditos personales para personas físicas con actividad empresarial las que más solicitaron este tipo de apoyos con 3.3 millones de peticiones; mientras que 2.8 millones fueron para tarjetas de crédito y 1.8 son créditos de consumo no revolvente.

Ante la falta de liquidez, la banca en México estima un incremento en el número de deudores. De acuerdo con datos de la CNBV, el índice de morosidad de la banca (Imor) se ubicó en productos como la tarjeta de crédito llegaron a 5.6%, y en caso de los de nómina registraron 2.83 por ciento.

Al respecto, el órgano regulador reportó que la cartera total se situó en 2.14%, registró un incremento de 0.04 puntos porcentuales. En tanto, en créditos de nómina disminuyó el índice 0.23 puntos porcentuales, en los créditos personales aumentó 1.09 puntos porcentuales.

En el informe no se considera el del Banco Ahorro Famsa, que perdió su licencia a finales de junio y comenzó un proceso de liquidación por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). La comisión indicó que el banco no cumplió con lo establecido en el marco regulatorio al no enviar su reportes regulatorios en tiempo y forma al organismo.

