Negocios, Finanzas ... Y algo más

El coordinador de los diputados morenistas con AMLO (Foto: Twitter @mario_delgado)

Cierran filas

Comienza la cuenta regresiva, y es que los morenistas ya se preparan para seleccionar quien será el presidente de su partido con miras a las elecciones del 2021. Las apuestas están, los grupos y las tribus también.

Sin embargo, en medio de este remolino político que se siente hacia el interior del Congreso de México, y hay un nombre que parece ser el preferido para muchos, para otros quizás no, Mario Delgado.

Lo cierto es que hace unos días un grupo de diputados locales y federales de Tamaulipas, se reunió en esa entidad encabezados por el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo y se pronunciaron porque la selección del nuevo dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional “morena”, se designe a través de una encuesta abierta buscando con ello una mayor certidumbre entre la militancia y simpatizantes de este órgano político.

Los Diputados Federales Erasmo González Robledo y Armando Zertuche Zuani así como Edna Rivera López, Susana Juárez Rivera, entre otros, respaldaron la candidatura de Mario Delgado a la presidencia de Morena, con miras a las elecciones del 2021.

El diputado Erasmo González habló de la importancia de impulsar un proyecto que se fortalezca con la participación de un líder que no solo muestre su interés de competir sino su propósito de lograr unidad política, su interés de inclusión, que tenga visión democrática y un firme liderazgo.

Se refirió, en este sentido, a Mario Delgado Carrillo “que es amigo no solamente de muchos militantes y simpatizantes de Tamaulipas sino de México cuenta con los atributos y condiciones que debe de tener la nueva dirigencia de Morena, lo hemos visto participar en decisiones importantes que ameritan un esfuerzo suficiente y necesario para poner por encima los intereses de México aún contra las diferencias ideológicas de otros partidos.

En la Cámara de Diputados lo apoyaremos y respaldaremos la encuesta abierta ya que es lo que necesita nuestro partido para buscar esa trascendencia en la vida democrática de nuestro país, aseguró González Robledo. Que comience el juego.

*** Restricciones sin sentido para bolsas plásticas

Luego de que se ha comprobado a nivel internacional que el uso de bolsas plásticas es de suma importancia para prevenir los focos de infección derivados de la pandemia del Covid-19, las autoridades continúan cerradas a reconocer que este producto es fundamental para evitar la propagación del virus.

Es por ello que para los Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), que comanda Álvaro Hernández, resulta incongruente que en la capital se mantengan vigentes las multas por entregar una bolsa de plástico, ya que esta puede rondar hasta los 170 mil pesos, mientras en paralelo la multa por portar un arma de fuego es mínima, pues equivale a 30 mil pesos aproximadamente.

Recordemos que en su momento el sector presentó un estudio Análisis de Ciclo de Vida de bolsas (ACV), el cual demuestra que el plástico es la opción potencialmente más ecológica, debido a que para su elaboración se utilizan menos recursos naturales en comparación con productos hechos a base de cartón o tela.

Así, entre otras acciones que la industria ha puesto de manifiesto destaca transitar a una economía circular en la que participe el sector público, los empresarios y la sociedad en una adecuada gestión de residuos. Esto derivado a la importancia de incrementar el reciclado en los materiales, así como trabajar en campañas de concientización ciudadana e incentivos.

Además, la Inboplast trabaja en el rediseño de una bolsa más amigable con el medio ambiente, la cual sea más resistente y por ende tenga una mayor duración. Además de productos hechos con materiales reciclados y con tecnologías de punta importadas de diversas partes del mundo.

Asimismo, es importante mencionar que este sector ha sido uno de los más castigados del país, tan es así que de acuerdo a datos del organismo que dirige Álvaro Hernández, a raíz de los 230 proyectos de iniciativas para prohibir, reducir o sustituir el consumo de los plásticos en México, se han dejado de producir cerca de 16 mil toneladas de bolsas de este material.

Cabe destacar que estados como Nayarit postergaron su prohibición al considerar que no es momento oportuno para una restricción respecto al uso de bolsas de plástico, sin embargo, en la CDMX persisten las prohibiciones y hasta el momento las puertas siguen cerradas para el sector plastiquero, puesto que no hay un diálogo abierto.

*** De Tijuana para el mundo

De esto y de aquello *** Además del fútbol, también el boxeo son los dos deportes que han regresado a la actividad. Este último, gracias a los esfuerzos de Zanfer Promociones, de Fernando Beltrán, quien a puerta cerrada y con extenuantes protocolos de sanidad trajo de vuelta este deporte a la CDMX tras el paso de la pandemia.

Este empresario, que en 2016 formó una alianza entre su otra firma ferroviaria Baja California Railroad (BJRR), con Pacific Imperial Railroad (PIR) y con el aval del Sistema Metropolitano de Tránsito de San Diego (MTS) para rehabilitar la línea del ferrocarril Tijuana-Tecate, se ha convertido en uno de los principales impulsores de este deporte en nuestro país. De hecho, su promotora es la única que ha logrado que la prestigiosa cadena estadounidense HBO se animara a producir boxeo fuera de territorio norteamericano, precisamente en Tijuana.

*** Certificación de protección

El organismo mexicano NYCE, que dirige Carlos Pérez, otorgará esta semana la Certificación en Protección de Datos Personales a la empresa Crédito Real, que preside Ángel Romanos, distinguida en el mercado por dar soluciones financieras a la población desatendida por el sistema bancario tradicional, y que ya cuenta presencia en países como México, Estados Unidos y Centroamérica.

Lo anterior no es para menos, pues el robo de información se ha convertido en una de las actividades más redituables en los últimos años, y la pandemia del COVID-19 no ha sido la excepción, de hecho, la Organización de Naciones Unidas ha declarado que los ataques para robar información sensible a través de correos electrónicos crecieron en un 600%, por lo que cada 39 segundos se realiza un ataque masivo. Y Google calcula que se envían 18 millones de mensajes, que buscan robar información a diario.

*** Marfil y la hemodiálisis

Todos sabemos que, lo que resta del año y también 2021, será un periodo de reacomodos en el sector salud, más ahora que la administración federal firmó un acuerdo con la ONU para abastecerse de medicamentos en el extranjero.

Se estima que la competencia se intensificará en territorio nacional, sin embargo, una de las firmas que no teme a este factor es Medical Assistance and Recovery for Illness (Marfil), de Ricardo Reyes Millán, que ha demostrado la innovación, compromiso y profesionalismo de su equipo de trabajo desde su fundación, valores a los que suma estrictos protocolos de protección contra Covid-19 para continuar con las hemodiálisis que presta a cientos de pacientes en sus instalaciones de la CDMX, así como la asistencia médica que llega hasta los domicilios de quienes lo soliciten.

A esto se le suma el cierre de varios convenios firmados con diversas empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que preside Sofía Belmar.

*** Regios solidarios

Continúa la ayuda para las personas en situación vulnerable debido a la crisis que enfrenta el país ante la pandemia por Covid-19. Hablamos de la iniciativa “Cocinamos Monterrey”, que promueven Lidia Elizondo Himes, Gretta Villarreal y Thelma Cora Garza, para entregar comidas a gente necesitada, y hoy han llegado a más de 28 mil ciudadanos.

Así, el esfuerzo conjunto de voluntarios, organizaciones civiles y el apoyo de empresas como Symrise, El Pollo Loco, La Moderna y Agua Novaliv, hacen posible avanzar en tierras regias.

