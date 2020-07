Tribunal Electoral ordena al INE crear lista de quienes cometan violencia política de género

El TEPJF ordenó al INE crear lista de personas sancionadas por violencia política de género Foto: Cuartoscuro

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear un registro de personas sancionadas por violencia política de género y hacerlo público. Además, se construirán lineamientos que establezcan que para acceder a candidaturas federales, los candidatos no deberán estar en esta lista.

“Por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior del TEPJF, ordenó al INE crear una lista nacional que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran incurrido en violencia política en razón de género, para tomarla en cuenta en las próximas elecciones”, se detalló en el comunicado oficial.

Con ello, se modificó la sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la cual confirmó que una regidora del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, sufrió violencia política en razón de género.

Cinco magistrados la aprobaron y dos la rechazaron por considerarla inconstitucional. Foto: TEPJF

Derivado de ello, ordenó al instituto electoral local integrar una lista de infractores que incluya el nombre del presidente municipal que cometió el delito.

Luego de que el presidente municipal impugnó, la Sala Superior no solamente ratificó la decisión de la Sala Regional Xalapa, sino que la amplió para que la lista tuviera un alcance nacional.

Durante la sesión virtual, las magistradas y los magistrados decidieron reformar la sentencia de la Sala Regional Xalapa, para que además de las listas que integren los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el INE también integre una lista a nivel nacional.

“Con esta herramienta se busca evitar la repetición de estas prácticas, y que este registro proporcione elementos a valorar al analizar solicitudes para participar por alguna candidatura de elección popular, así como verificar si se cumplen los requisitos para su postulación; y, en consecuencia, pueda competir y registrarse para algún cargo de elección popular”.

El INE será el encargado de llevar a cabo el registro de infractores Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, se encomendó al INE difundir los lineamientos que deberán ser expedidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), previo al inicio del proceso electoral federal, así como establecer los mecanismos de cooperación con los OPLE, a fin de que compartan la información de dichas listas.

Asimismo, el INE deberá establecer el mecanismo adecuado mediante el cual las autoridades electorales locales podrán consultar la lista de personas infractoras, principalmente para el registro de candidaturas.

Cabe mencionar que esta iniciativa fue motivo de división en la Sala Superior del Tribunal: cinco magistrados la aprobaron y dos la rechazaron por considerarla inconstitucional.

Al momento de votar, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora Malassis rechazaron la medida, ya que a su parecer “No tiene fundamento constitucional” y al considerarla una “nueva causa de inelegibilidad no prevista por el Legislativo”.

Foto: Captura de pantalla tw @ReyesRdzM ·

El magistrado Reyes lo dio a conocer en su cuenta de twitter.

“La Sala Superior resolvió hoy 35 asuntos. En uno de ellos se ordenó crear una lista nacional de infractores de violencia política de género. Voté en contra, pues los Jueces Constitucionales no pueden ser legisladores punitivos”.

En tanto, la magistrada Janine Otalora dijo:

“Estoy a favor de que se erradique la Violencia Política De Género y se sancione a quienes la ejerzan, pero no coincido con la creación de una lista de personas sancionadas por ese motivo para el efecto de crear una nueva causa de inelegibilidad no prevista por el Legislativo. Al tiempo de que con esta medida no se garantiza que la violencia deje de ocurrir”, estableció.

