“Los conflictos entre usted y Santiago Nieto, son un regalo para el CJNG”: las frases del duro debate entre Gertz Manero y Buscaglia

Las declaraciones concretas del investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, sobre el papel de la Fiscalía General de la República en el combate a la corrupción, han sido suficientes para agitar el tablero político.

Esta viernes, en un debate público con la periodista Carmen Aristegui, el académico encaró al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a quien ha cuestionado sobre su manejo frente al órgano autónomo.

Buscaglia ha acusado a la fiscalía de no llevar correctamente su trabajo en más de 100 denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado.

“Hay una declaración claramente injusta. La UIF tiene la obligación de presentar una denuncia con todas las pruebas que la Secretaría de Hacienda tiene.Si presentan la denuncia sin las pruebas de Hacienda, y ésta no nos las entrega (a la FGR), entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque no tenemos las pruebas que nos debían de haber dado”, respondió el fiscal Gertz Manero.

En ese sentido se encaminó la discusión, en la que Gertz Manero sostuvo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, viola la ley al congelar cuentas. Además aseguró de que Nieto está más preocupado en provocar un “show” en la prensa que en realmente presentar resultados.

Referente a la declaración, Buscaglia argumentó que Nieto —quien investigaba los supuestos sobornos de Odebrecht en 2012— sólo ha tomado medidas cautelares de naturaleza administrativa con el bloqueo de recursos, algo que no le quita el poder a la FGR de investigar.

Esta declaración se trató de un episodio más de conflictos, que data de principios de sexenio, entre Santiago Nieto y Gertz Manero, quienes pasaron de los abrazos a los balazos, hablando en sentido figurado.

“A mí lo que me frustra es que estos cortos circuitos entre usted y el Doctor Nieto son un regalo de Navidad para el Cártel Jalisco Nueva Generación (...) Le propongo un protocolo colaborativo para terminar con todos estos conflictos.” , destacó Buscaglia.

Finalmente destacó que “en México hay un problema muy grave que ayuda a la impunidad y es que hay miles de casos en las fiscalías del fuero común donde los delitos están siendo cometidos por células de la delincuencia organizada”.

Para el investigador de la Universidad de Columbia es indispensable realizar un trabajo en conjunto —refiriéndose a la FGR y UIF— para poder conocer el organigrama de las organizaciones criminales, por ejemplo, operaciones encubiertas, uso de testigos colaboradores, otorgamiento de recompensas a la población por las denuncias, vigilancias electrónicas, específicamente el “deep web” o “internet oscuro”, que los delincuentes utilizan para realizar transacciones, involucrando medicinas falsificadas.

De acuerdo con Buscaglia, este último delito es responsable de la muerte de cientos de mexicanos; sin embargo, no está contemplado en el plan de persecución de la Fiscalía General de la República.“El tráfico de medicinas falsificadas es una epidemia, en México, que es el quinto país del mundo con el mayor mercado de este tipo”, aseguró el académico.

