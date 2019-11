México adolece de una estrategia que abarque más que seguridad. México no tiene un problema de seguridad nada más, tiene un problema de delincuencia organizada de Estado que causa inseguridad y crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que llamamos nosotros tiene un problema de mafia de Estado, utilizando el término italiano. Hay una dimensión política de la delincuencia organizada que este gobierno ha comenzado a abordar a través de acusaciones contra, por ejemplo, Rosario Robles. Tiene una dimensión empresarial legal de la delincuencia organizada, que ha comenzado a abordar a través de acusaciones, por ejemplo, contra Collado. Tiene una dimensión judicial, jueces, fiscales, policías que protegen a la delincuencia organizada, que se está comenzando a abordar, pero no se ha implementado todavía. La justicia no está acompañando al presidente. Tiene una dimensión operativa, que es el sicariato, que en México se viene atacando hace muchos años, pero solamente con detener a sicarios y a sus capos nada se puede lograr si no se abordan las dimensiones políticas, empresariales y judiciales. Y tiene una dimensión social de la delincuencia organizada que son los millones de niños que están cayendo en la adicción al cristal. Son los millones de niños que están siendo sujetos a una captura gradual de la delincuencia organizada en decenas de miles de pueblitos en México que no se está abordando adecuadamente. Tirarle dinero al problema a través de un ataque a la pobreza, por ejemplo, no va a resolver el problema. La pobreza no es causa de la mafia, la gente pobre no es mafiosa, la pobreza en sí misma no es un factor que causa delincuencia organizada. Hay países con mucha más pobreza que no tienen crímenes de lesa humanidad, que no tienen la delincuencia organizada que tiene México, en África, en Asia. La desigualdad del ingreso causada por empresarios leales, oligopólicos, que destruyen la inversión social y buscan alianzas con la delincuencia organizada, es uno de los factores principales que causa que este problema esté fuera de control.