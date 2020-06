El PT pidió la destitución de Laura Rojas por oponerse al acuerdo de AMLO que mantiene al ejército en las calles

Los legisladores tomaron la tribuna minutos antes del inicio de la sesión de este martes (Foto: Twitter@DiputadosPTLXIV)

La bancada del Partido del Trabajo (PT), aliado del gobernante Morena, protestó este martes en la Cámara de Diputados y dirigieron sus dardos a Laura Rojas, presidenta del cuerpo legislativo, por interponer una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en seguridad pública.

Poco más de una veintena de los diputados del PT, cuyo grupo parlamentario es de 40 legisladores, se manifestaron con pancartas en la tribuna del Pleno de San Lázaro, donde unos minutos después inició el Periodo Extraordinario de la Cámara Baja para discutir y en su caso aprobar las leyes y reformas para armonizar la entrada en vigor del T-MEC, nuevo acuerdo comercial del país con Estados Unidos y Canadá.

“Presidenta: retira la controversia. No representas a la mayoría” y “exigimos la destitución de la presidenta”, fueron las consignas de algunos de los carteles que los diputados mostraron con las manos en alto, mientras cantaban consignas contra Rojas, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), que preside la Mesa Directiva desde septiembre de 2019 y lo hará hasta septiembre de este año.

La controversia interpuesta por la presidenta Rojas ha sido un nuevo motivo de división y polémica en la Cámara de Diputados (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

De acuerdo con los legisladores petistas, la controversia no respeta la voluntad de la mayoría del Congreso, cuyas dos Cámaras son controladas por la mayoría de Morena y apoyada sobre todo por los grupos parlamentarios del PT y del PES (Partido Encuentro Social). Sin embargo, Rojas había argumentado que la ley le otorga esa facultad.

Rojas presentó hace unas semanas la controversia y apenas el sábado pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la admitió, como ya lo había hecho con una controversia interpuesta por el gobierno de Michoacán.

Estas controversias constitucionales no son las únicas que se han presentado contra el acuerdo que, en mayo, López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para decretar la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última hasta 2024.

Los diputados del PT buscan además una "sanción" contra Rojas, además de su destitución (Foto: Twitter @DiputadosPTLXIV)

“La diputada presidenta se brincó la ley”, aseguró a Infobae México el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Flores. “Se brincó la representación de fuerzas y actuó por sí sola o representando a su grupo, que ahora la apoya como todo el bloque de oposición”, añadió.

Nosotros estamos en la lógica de que incluso tiene que ser sancionada, vamos en esa lucha, tiene que ser sancionada por lo que hizo

Sin embargo, Sandoval Flores aseguró que este martes su grupo parlamentario se comprometió a analizar las leyes y reformas para armonizar el T-MEC que el Senado envió desde el lunes, cuando fue su turno de sesionar. “Esa es nuestra prioridad, pero no debe quedar impune lo que hizo Laura”, aseveró.

Y es que, en opinión del coordinador petista, “no hay duda de que la mayoría está en contra” de la decisión de Rojas. “Nos falló en la representación a los 500 (diputados), le dimos nuestra voluntad y confianza para que asumiera (la presidencia) a pesar de ser de un grupo demasiado pequeño”, indicó.

El decreto de AMLO será discutido por la Suprema Corte (Foto: Cuartoscuro)

“El compromiso era comportarse institucionalmente y terminó ahora queriendo usar la representación que tiene para beneficiar electoralmente a su partido, nos parece muy desafortunado y equivocado lo que hizo”, expresó Sandoval Flores.

Sin embargo, la oposición no tardó en criticar la postura del PT: “Se quieren hacer pasar por el ala radical de Morena, para no desaparecer en las urnas en el 2021, por eso golpetean a la presidenta sin razón, la SCJN admitió controversia y no hay (nunca hubo) motivo para reclamarle. Son patéticos”, señaló Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Cuestionado sobre si buscarían que se retirara la controversia, Sandoval Flores precisó que no es un procedimiento “así de fácil”, ya que este tipo de controversias, una vez admitidas por la Suprema Corte, no se pueden retirar. “Pero lo que sí tenemos preciso es que no se quedará impune”, finalizó.

