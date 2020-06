“Que se filtren las cosas”: López-Gatell y el supuesto audio sobre el retraso en los análisis de pruebas de COVID-19

“Si se filtró el audio y decía parte de esto, qué bueno. Si no decía todo esto, aquí lo estoy diciendo”, dijo el subsecretario López-Gatell (Foto: Cuartoscuro)

Durante la conferencia vespertina de COVID-19 en México de este jueves, un reportero preguntó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sobre un supuesto audio filtrado de la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) donde se afirma que existe una preocupación en el país por el retraso en los análisis confirmatorios de las pruebas de COVID-19.

“No conozco este audio. Que se filtren las cosas, cuando uno no tiene nada que ocultar no pasa absolutamente nada. Si era mi voz y es verídico que fue mi voz y yo lo dije, excelente. Eso es lo que dije. Qué bueno porque ahí está el audio”, señaló el subsecretario. El audio fue filtrado por parte de una agencia internacional de noticias, de acuerdo al reportero.

López-Gatell afirmó que el día de hoy se tuvo la reunión semanal con la gobernadora de Sonora, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y los 30 gobernadores del país. “La reunión fue muy productiva como suele ser. Siempre es un gran gusto escuchar gente pensante, gente comprometida y con un sentido grande de responsabilidad para atender un fenómeno como este y las consecuencias que tiene sobre el bienestar social, la economía, etcétera”.

El tema central de la reunión de este jueves con la CONAGO fue el semáforo epidemiológico en toda la república (Foto: Twitter@CONAGO_oficial)

Informó que el tema central de la reunión fue el semáforo epidemiológico en toda la república. Durante la presentación de la metodología del semáforo, el subsecretario afirmó que el documento técnico que describe los detalles de ésta será de acceso público en la página web de COVID-19 del Gobierno de México.

“Planté un reto que tenemos que abordar, de manera conjunta, que es la velocidad a la que se produce los datos de confirmación por laboratorio. Cuando nosotros tenemos información de los casos, recuerden siempre que toda la información que presentamos aquí es producto del buen trabajo de las entidades federativas, específicamente del personal operativo en las unidades de salud”, dijo.

Uno de los retos consiste en las “realidades geográficas”: “por ejemplo, la distancia entre una unidad de salud distante y el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) en estados que son geográficamente dispersos. Eso lleva un tiempo y un cuidado de las condiciones de manejo de las muestras”.

Un reto en el país es la velocidad a la que se produce los datos de confirmación por laboratorio. La mediana del rezago se mantiene entre ocho y nueve días. “Lo ideal sería que fuera más corto”, dijo el subsecretario (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Otro de los retos, de acuerdo al subsecretario, es el tiempo de procesamiento y la captura de información una vez que se produce el resultado. Debido a este “fenómeno inusual”, la pandemia de coronavirus, se ha saturado la operación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP). Esto a pesar de que se expandió “mucho más allá” de los 32 laboratorios estatales y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), el cual está trabajando “a todo vapor”.

La consecuencia, según López-Gatell, es aquella que también se muestra en las gráficas de casos sospechosos y confirmados: entre más rápido se haga el procesamiento de los análisis, más rápido pasan a una condición de confirmados o negativos, pero se tiene un rezago menor de sospechosos. La mediana del rezago se mantiene entre ocho y nueve días. “Lo ideal sería que fuera más corto”, dijo.

“La pregunta es ‘¿eso tiene consecuencias sobre la apreciación del curso de la epidemia?’ La meta de la vigilancia epidemiológica no es contar casos. En ninguna parte del mundo se tiene un número de la realidad del tamaño de la epidemia. Lo vuelvo a decir: en ningún país del mundo se tiene el número del tamaño real de la epidemia. Pero en México tenemos como preferencia decirlo explícitamente”, declaró.

No voy a criticar a ninguno de los otros países del mundo, pero no he identificado que los voceros y voceras en otras partes del mundo estén tan convencidos de esta idea de decirlo explícitamente a pesar de que es cierto. Ni en el número de casos ni en el número de muertes

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia vespertina de este jueves (Foto: Cuartoscuro)

El subsecretario afirmó que el rezago no entorpece la posibilidad de identificar los patrones de ocurrencia de la epidemia. Una de las pruebas es que se puede observar en las gráficas cuando “vienen cargas de paquetes de información rezagada”, donde las curvas epidémicas crecen pero no cambian su forma.

“Independientemente del número absoluto completo de los casos, podemos monitorear el curso de la epidemia”, sostuvo.

Finalmente, informó que se está trabajando en conocer exactamente cuál es la cantidad de personas que fallecieron por COVID-19 sin que existiera la oportunidad de tomar una prueba para su diagnóstico. Para ello se están utilizando datos del registro civil, como actas de defunción.

La metodología será útil para todo el país con la ayuda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Registro Nacional de Población, la Organización Panamericana de la Salud, y el Instituto Nacional de Salud Pública, y así poder presentar la carga no registrada de desenlaces fatales en todo México.

Panorama nacional de COVID-19 (Foto: Steve Allen)

“Si se filtró el audio y decía parte de esto, qué bueno. Si no decía todo esto, aquí lo estoy diciendo”, dijo el subsecretario.

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este jueves 18 de junio que los contagios por COVID-19 acumulados son 165,455. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 19,747 fatalidades.

En el país hay 23,528 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 228,248 casos negativos, 59,778 sospechosos, y un total de 453,481 personas estudiadas, informó José Luis Alomía, Director General de Epidemiología.

Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 40,021, el Estado de México con 26,079, y Tabasco con 7,593. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. La carga acumulada informa que existen 5,662 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 3.5% al día anterior.

