Hay una notable tendencia a la baja en casos de COVID-19 en la Ciudad de México: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo este jueves que en la Ciudad de México hay “una notable tendencia” a la baja de casos de COVID-19, aun cuando el grado de hospitalización permanece casi sin cambios.

Durante una videoconferencia con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que participaron funcionarios federales, el subsecretario explicó la metodología para calcular el semáforo epidemiológico semanal para cada entidad federativa.

Esta semana la mitad del país sigue en rojo y el resto en naranja, aunque sí hubo cambios de entidades, unas bajaron y otras subieron respecto al riesgo máximo frente a COVID-19. La Ciudad de México se encuentra actualmente en rojo.

López-Gatell afirmó que los criterios utilizados para definir el semáforo para cada entidad son estrictamente técnicos, no políticos, mediáticos o de alguna otra naturaleza.

Mostró gráficas y con base en los datos más recientes de la Secretaría de Salud (SSa) indicó que en el Valle de México son ya 27 días con una curva “en general plana” en cuanto a camas ocupadas en hospitales de personas enfermas a causa del coronavirus.

Sin embargo, cuando se considera el periodo de 14 días –de incubación del virus o de transcurso de la enfermedad- permite ver la tendencia general que, en este caso de hospitalización en el Valle de México, es decreciente. “Muy poco, pero es decreciente”, mencionó López-Gatell.

Pidió a los gobernadores designar a una persona que vigile la actualización de datos que se envían a la base nacional. En específico, se requiere información al día en cuanto al porcentaje de camas ocupadas en los hospitales COVID-19, tanto las generales, como las adaptadas para tener ventilador y de terapia intensiva.

El subsecretario resaltó la importancia de la metodología del semáforo, aspecto que ubicó como de principal inquietud de las autoridades estatales.

En el semáforo que nosotros presentamos no existe otro criterio que no sea el técnico. Es decir, no hay lugar a que por las distintas dinámicas sociopolíticas o mediáticas pudiéramos llegar a un punto en donde se adapta el semáforo de manera específica para esa inquietud. No tendría sentido hacerlo así, nos engañaríamos todos porque la nación no tendría un instrumento guía. Literalmente, el semáforo es la brújula