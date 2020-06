Una empresa de hijos de millonarios mexicanos que vendía mármol, surtió cubrebocas de mala calidad al IMSS

El IMSS compró más de 2 millones mascarillas KN95 importadas por Mármoles Arca (Foto: IMSS)

La empresa Mármoles Arca buscó diversificar su negocio, ante la emergencia sanitaria, entonces, comenzó a importar y vender equipo de protección principalmente, mascarillas KN95.

De acuerdo con una investigación de la revista Emeequis, los productos que fueron adquiridos en Centro Médico Nacional La Raza no contaban con los estándares de calidad suficientes. Ya que personal médico relató que las mascarillas KN95 se rompían.

La mala calidad del equipo de protección ocasionó que personal médico se contagiara de coronavirus. En la caja de las mascarillas protectoras advertía que no eran para uso médico, situación que molestó al personal a cargo de la atención de los pacientes de COVID-19. Los insumos fueron repartieron en el hospital durante abril y mayo.

La compañía con la que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adquirió el equipo de protección fue fundada en el 2001 por Gerardo José Cortina Wiechers y Jorge Ibargüengoitia Villanueva, entre los socios están los hermanos Andrés y Juan Carlos Gavito Aspe, sobrinos de Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

También son socios de la firma los hijos de Fernando Chico Pardo, presidente de presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y uno de los integrantes de la familia Servitje, dueños de Bimbo.

Gerardo Cortina, indició a dicha publicación que “ante la crisis por la epidemia, como muchas empresas en el mundo, decidimos poner nuestra experiencia y capacidad logística al servicio de México para poner a disposición del sector de salud los insumos tan necesitados en este contexto”.

Aunque son diversas las actividades las que se describen en el objeto social de la compañía no se especifica la opción de importar y comercializar equipo de protección médico.

El objetivo de la empresa al dedicarse a otros giros fue poner su "experiencia para facilitar que el sistema de salud contara con los insumos”. Aseguró que los productos cumplen con los estándares y que cuentan con las certificaciones del Centro de Certificación de Calidad de China y la Centro de Certificación de Calidad de China.

La empresa justificó que fueron seleccionados como proveedores por “la capacidad de producción, test de laboratorio y porque contamos con la norma china GB2626-2006”.

El 7 de abril, Mármoles Arca recibió la primera cotización de productos por parte de una empresa China, con un costo unitario de USD 3.5 por 500 unidades, de acuerdo con el tipo de cambio actual equivale a 76.2 pesos. Los productos fueron ofrecidos en 60 pesos más IVA cada pieza.

Grupo Arca promueve la venta de mascarillas antibacteriales KN95 que fabrican Fujian Meide Medical Device Manufacturing Co., Ltd, en China. Cabe señalar que es una firma que no está en la lista de Food & Drug Administration (FDA), avala que un producto cuenta con los estándares internacionales de calidad para garantizar la seguridad de quienes lo portan.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adquirió con la empresa, según informacion de Emeequis, compró más de 2 millones mascarillas KN95 importadas por Mármoles Arca.

Personal médico relató para la publicación que “de 10 mascarillas, cinco se rompían al tirón. La triple capa no venía pareja, es decir, había pedazos de mascarilla que tenía literalmente hoyos”. El material se retiró y les colocaron un letrero que indicaban que estaban en mal estado.

Pero en La Raza no fue el único sitio en donde se ocuparon, también personal del Hospital General Regional N°36, en Veracruz, y el IMSS informó que una enfermera intensivista, asignada al área de Covid-19, usó una de estas mascarillas, la cual se rompió mientras atendía a un pacientes. El hecho ocurrió el 7 de mayo. Retiraron a la enfermera del área y fue atendida de manera inmediata, y fue aislada. Los productos fueron retirados.

Estructura de Mármoles Arca

Para el 2018, la compañía hizo un cambio de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para facilitar el aumento de capital y entrada y salida de socios.

En el Registro Público de Comercio, los nuevos socios son tres empresas que cuentan con ocho miembros propietarios del Consejo de Administración: Glisco Partners IV; Airos Capital SPV y UADBN.

En el caso de Glisco Partners entre los directivos registrados están Andrés Gavito Aspe y Jacinta Carral Gómez, sobrinos de Aspe Armella, además son parte del órgano colegiado de Mármoles Arca.

Airos Capital SPV, fondo de inversión especializado en inversiones públicas y privadas, fue creada en el 2015 por Juan Carlos Gavito Aspe. Y UADBN fue constituida por Andrés, Pablo y Felipe Chico Hernández y su primo Santiago Chico Servitje.

En el caso de Felipe Chico Hernández es también miembro propietario de Mármoles Arca y Santiago Chico Servitje es miembro suplente del Consejo de Administración.

