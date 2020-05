Coronavirus en México: Por 15,00 pesos “coyotes” funerarios expiden certificados falsos de defunción

Ante la emergencia por coronavirus, algunas personas han optado, a cambio de una gratificación monetaria, por dedicarse a expedir certificados de defunción, un formato gratuito emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) en el que médicos con cédula profesional vigente registran la causa de un deceso. Los “gestores” o “coyotes” ofrecen el documento colocando en él que muertes con síntomas de COVID-19 son por asma o neumonía atípica.

Como parte de un ejercicio periodístico, Animal Político recopiló información sobre las prácticas de dichos “gestores”, quienes se encuentran al interior de un juzgado habilitado extraordinariamente por el Registro Civil en la sede de la Agencia de Protección Sanitaria de la Sedesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al plantearle al “coyote”, hipotéticamente, que un pariente de 40 años con un mal respiratorio crónico (asma) ha fallecido con síntomas de COVID-19, pero sin que se le hubiera hecho la prueba para confirmar, o descartar, la enfermedad, este respondió ofreciendo sus paquetes de servicio y garantizando, con la ayuda de un médico, clasificar la muerte como un caso de neumonía atípica, contrario a la indicación oficial de que a los pacientes como este sean inscritos como “probable COVID-19”.

De la misma forma, el proveedor de servicios afirmó que después de expedirse el certificado, obtendrá el acta de defunción en un día, cuando generalmente este demora de cuatro a siete días hábiles. En el reportaje se lee:

Así pues, el paquete incluye recoger el cuerpo en una carroza fúnebre y resguardarlo en una embalsamadora y funeraria de la colonia Obrera hasta que el familiar indique qué se quiere hacer con el cuerpo. Según el reportaje, un colaborador del gestor afirmó que la ventaja de estos servicios es que las familias pueden estar seguras de que las cenizas corresponden a su ser querido:

“Te puede ayudar en cuestión de que la Secretaría de Salubridad (Sedesa) lo que está haciendo es que maneja la cremación del cuerpo y te lo entrega en urna; la diferencia con esto es que al igual tú tengas la certeza de que el cuerpo de tu familiar es cremado, porque no se puede velar ni hacer alguna manipulación del cuerpo, para evitar contagios”, comentó al periodista a cargo de la investigación.

Otro aspecto que el trabajo revela es que ésta práctica afecta las estadísticas oficiales sobre las defunciones causadas por la enfermedad de coronavirus. Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), declaró al medio:

<b>La primera gravedad tiene que ver con que, si no es puesta la causa real de la muerte, nosotros, como funerarios, no podríamos tomar las precauciones que debemos</b> […] Y obviamente esto se ve reflejado en las cifras oficiales, porque, si desde un inicio no se toma esta precaución y hay gente que está en estos lugares haciendo este tipo de cosas, <b>pues esta información no va a llegar a las cifras oficiales</b>