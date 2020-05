Coronavirus en México: las tres notas que debes leer

La Secretaría de Salud (SSa) proporcionó la actualización sobre las cifras de contagios relacionados con la pandemia de COVID-19, en los que registran 42,595 casos positivos y 4,477 muertes causadas por la enfermedad. Así lo informó el director de Epidemiología, José Luis Alomía. Los estados que más casos registran son la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Veracruz. Estos cuatro estados son los que registran un incremento de casos de contagio y son los que deberán esperar hasta finales del mes de mayo para reactivar las actividades.

Las autoridades también registran haber hecho 155,935 pruebas para detectar el COVID-19. Este fue el día en que más casos confirmados se han registrado con 2,409 casos positivos detectados y registrados. En cuestión de capacidad hospitalaria, la Ciudad de México registra una ocupación de 58% de camas con ventilador, mientras que en camas generales apenas hay disponibilidad de un 27%, siendo esta la que menos disponibilidad cuenta a nivel nacional.

En cuanto al plan de regreso a la normalidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que “este es el momento más difícil de la pandemia (...) pero hay que prepararnos para salir del estado de confinamiento, tenemos que hacerlo por aquéllas personas que tienen que salir día a día a conseguir su sustento. No vamos a volver mañana o pasado, todavía quedan 15 días de la Jornada de Sana Distancia. Tenemos que prepararnos."

Coronavirus en México hoy: suman 4,477 muertos y 42,595 casos confirmados

Durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que esta semana se espera que se vivan “los días más difíciles” en relación con la pandemia causada por el COVID-19.

Hay hasta campañas de desinformación, pero pues no, no funcionan, ahora estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, el que no nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales, que no pudiésemos atender a todos los enfermos, que no contáramos con los espacios de la terapia intensiva, que se saliera de control la pandemia, y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y lo que hemos logrado, estamos a punto de lograrlo por la participación de la gente