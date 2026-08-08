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Se calientan los ánimos en la Casa de los Famosos, Yanet García se defiende ante las críticas de Ernesto Laguardia

Tras las críticas del actor, ambos conversaron para aclarar diferencias y expresaron su intención de mejorar la convivencia dentro del reality

La creadora de contenido espera poder mejorar la relación
La creadora de contenido espera poder mejorar la relación que tiene con el actor (Captura de pantalla )
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La creadora de contenido Yanet García confronto a Ernesto Laguardia luego de las declaraciones del actor sobre la conocida como chica del clima.

Ernesto Laguardia señaló a Yanet García como la persona que más ha generado división dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

“Creo que sí hay personas que han hecho una división, una situación que no debería de haber sido. En mi caso creo que es Yanet”, dijo el actor, aunque aclaró que no guarda rencor y que, a su juicio, podría tratarse de una estrategia de juego.

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Tras estas declaraciones, Yanet García se acercó a Laguardia para intentar solucionar la relación entre ellos.

“Lo que te decía era eso, como que no sentía que había una congruencia entre tu actitud y lo que me dijiste en el posicionamiento”, señaló Yanet García.

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Por su parte Laguardia se disculpó si en algún momento se expresó mal de ella y señaló que buscará acercarse más a la chica del clima.

Tras las palabras del actor García señaló que el juego se trata de entender a sus compañeros, de aprender sobre “la marcha” y conectar.

“De eso se trata, uno aprende, están haciendo su juego,cada quien está jugando. Al final del día es una competencia y yo honestamente vine a disfrutarla. O sea, estoy lista para salir en cualquier momento. Yo vine por la experiencia, Y aquí estoy cualquier cosa que necesites”, comentó Yanet.

Los habitantes cerraron el tema por asegurar que ambos buscarán acercarse, platicar e intentar conectar para hacer más amena su estancia dentro de la casa.

Yanet García y Ernesto Laguardia buscan arreglar sus diferencias
Yanet García y Ernesto Laguardia buscan arreglar sus diferencias dentro de la casa (Captura de pantalla )

¿Cómo arrancó el conflicto?

El conflicto entre ambos arranca en los primeros días del reality. Yanet García abandonó la habitación Ibiza, donde convivía con Laguardia y Cynthia Klitbo, porque los ronquidos de sus compañeros le impedían dormir, y se mudó a la habitación Malibú.

Laguardia argumentó que no tiene su máquina para los ronquidos todavía y reconoció que ronca mucho, pero toma el movimiento como una traición al equipo.

Ernesto Laguardia
El actor aseguró que espera mejorar la relación con la chica del clima. (La Casa de los Famosos México)

El primer posicionamiento de la temporada

Durante el primer posicionamiento en la Gala de Eliminación, el actor le dijo de frente: “Me dolió como miembro del equipo que te fueras del cuarto. Sé que el ronquido de un servidor te molestó, pero romper un equipo no se hace”.

Yanet pidió disculpas al grupo por no haberles avisado antes de cambiarse, pero no regresó a la habitación.

Yahir, uno de los titulares de Malibú, llegó a pedirle a La Jefa que regresara a Yanet García a su cuarto original.

Aldo Rendón y Ese Pérez se sumaron al reclamo entre bromas: “Ya descansó… que se regrese”.

Sin embargo, Yanet García fue clara y respondió con una sola palabra: “No”.

Yanet García y Ximena Herrera buscarán nominar a Karina Torres
Yanet García asegura que buscará llevarse mejor con el actor. (Captura de pantalla )

Las declaraciones durante la Gala de Nominación

En la segunda gala de nominación, Laguardia acumuló 8 puntos en la placa, empatado con Gema Garoa.

Moisés Peñaloza fue el primero en votarle y le asignó 3 de esos puntos, con el argumento que una lesión en el pie afecta su rendimiento en los juegos.

Ernesto Laguardia se encuentra nominado. (Redes Sociales)
Ernesto Laguardia se encuentra nominado. (Redes Sociales)

Durante la dinámica de la gala, el actor señaló a García y a Ximena Herrera como las personas que, a su parecer generaron una división.

“Creo que sí hay personas que han hecho una división, una situación que no debería de haber sido. En mi caso creo que es Yanet”, dijo, aunque aclaró que no les guarda rencor y que podría tratarse de una estrategia de juego.

Sin embargo, ambos esperan que su relación dentro de la casa pueda mejorar poco a poco si es que Ernesto supera la eliminación y vuelva a La Casa de los Famosos México el domingo por la noche.

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