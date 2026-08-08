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Baja Beach Fest: sigue la fiesta de perreo y regional mexicano con estrellas como Ozuna, Junior H y Sean Paul

Todo sobre el festival en las playas de Rosarito, Baja California

Fondo azul con el texto en blanco "THE REGGAETON & LATIN MUSIC FESTIVAL" arriba, y "Baja BEACH FEST" en el centro con un efecto bokeh de luces de colores.
Baja Beach Fest se lleva a cabo con normalidad en las playas de Baja California (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Baja Beach Fest arranca este fin de semana del 7 al 9 de agosto de 2026 en las playas de Rosarito, Baja California, con un cartel de más de 35 artistas que mezcla reguetón, regional mexicano y música electrónica. La octava edición del festival espera superar los 30,000 asistentes por día, con ocupación hotelera al 100% en el municipio.

El evento se celebra a unos metros del Océano Pacífico, sobre la arena de Playas de Rosarito, a menos de una hora de San Diego. Las autoridades municipales anticipan cierres viales sobre el Boulevard Benito Juárez, como ocurrió en ediciones anteriores.

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Anuel AA abre el viernes, Junior H cierra el sábado

Anuel es parte del cartel del festival (Ocesa)
Anuel es parte del cartel del festival (Ocesa)

El viernes 7 de agosto, Anuel AA encabeza la primera jornada junto a Yandel Sinfónico, una versión orquestal del veterano del reguetón puertorriqueño. Los acompañan Chencho Corleone, Eden Muñoz, Omar Courtz, Dei V, Noriel y el productor de música electrónica Steve Aoki, entre otros.

El sábado 8 de agosto, Junior H cierra el escenario principal en el turno de la madrugada, de 1:15 a 2:15 AM. Antes de él suben Nicky Jam, Farruko, Jowell y Randy, Kenia Os, Zion y Deorro. El cierre de noche lo protagoniza el norteño sinaloense que en los últimos dos años se consolidó como uno de los artistas de regional mexicano con mayor arrastre en festivales de este tipo.

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Ozuna y Sean Paul cierran el domingo por la noche

Ozuna anunció dos conciertos en Colombia en 2026 como parte de su gira internacional 'Una Aventura World Tour' - crédito cortesía Noujau Sound
Ozuna se presenta el domingo - crédito cortesía Noujau Sound

La última jornada, el domingo 9 de agosto, reúne el cartel más diverso del fin de semana. Sean Paul, referente del dancehall jamaicano, sube al escenario de 10:00 a 10:45 PM. Ozuna cierra como headliner de 11:35 PM a 12:35 AM, y el DJ de house John Summit remata la noche de 1:20 a 2:20 AM.

El domingo también incluye presentaciones de Ryan Castro, Manuel Turizo, Kapo y El Bogueto, lo que convierte esa jornada en la de mayor mezcla de géneros: reguetón, corridos, dancehall y electrónica en un mismo día.

Ocho años de festival en la frontera

Baja Beach Fest 2024
Así fue la Zona MIXX en el Baja Beach Fest 2024. (Cortesía)

El Baja Beach Fest nació en octubre de 2018 como un evento de un solo día con 15,000 asistentes, impulsado por los promotores Aaron Ampudia y Chris Den Uijl. En su primera edición ya presentó a Bad Bunny, Yandel y Farruko, y agotó boletos. En 2019 USA Today lo nombró el festival emergente número uno de América del Norte.

Desde entonces el evento creció hasta convertirse en uno de los festivales de música latina más grandes del continente. La edición de 2023 superó los 100,000 asistentes en total durante el fin de semana. En 2024 repitió cifras similares con Peso Pluma, Fuerza Regida y Becky G como cabezas de cartel.

Los boletos de tres días superan los 400 dólares

El acceso general para los tres días cuesta 409 dólares, mientras que los paquetes VIP llegan a 899 dólares. Algunos niveles premium ya están agotados. Las puertas abren cada día en la tarde, con los primeros actos arrancando alrededor de las 2:30 PM.

El municipio de Rosarito proyecta una derrama económica considerable: la ocupación hotelera al 100% y la afluencia de visitantes provenientes principalmente de California convierten al festival en uno de los eventos de mayor movimiento turístico del año en Baja California. En ediciones anteriores, los tiempos de espera en el cruce de San Ysidro superaron las tres horas el domingo por la noche.

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