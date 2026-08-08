México
Agregar Infobae enGoogle

Conoce el clima de este 8 de agosto en Mérida

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las próximas horas de este sábado 8 de agostoen Mérida.

La probabilidad de lluvia para este 8 de agosto en Mérida es de 60% durante el día.

Por otro lado, la nubosidad será del 62% en el transcurso del día y del 63% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34.8 grados y un mínimo de 24.3 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 11.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 9.3 kilómetros por hora por la noche

El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con precipitaciones durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

PUBLICIDAD

Esta zona de Yucatán también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, no obstante, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro asciende hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Aunque la producción no ha confirmado cuál será el cambio, las declaraciones provocaron hipótesis entre los seguidores

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 8 de agosto

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 8 de agosto

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

La revista británica señaló que la presidenta de México habría adoptado un discurso más desafiante

Claudia Sheinbaum abandona la “cabeza fría” ante Donald Trump y opta por respuestas desafiantes, según The Economist

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Raquel Serur Smeke representó a México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y se reunió con integrantes del nuevo gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación bilateral

México y Colombia fortalecen su relación: así fue el encuentro con el nuevo gobierno colombiano

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de agosto: Dictan prisión preventiva contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero ligado al caso Ayotzinapa

Policía de Jalisco atrapa a estadounidense vinculado con los Latin Kings y buscado por Interpol

Quién es el “Rango”, criminal cuya detención celebró el embajador Ronald Johnson

Marina asegura más de una tonelada de cocaína en el Pacífico y detiene a seis personas

Vinculan a proceso a Ramón Álvarez, alias “R1″, por el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

Kenia Os afirma ser víctima de una campaña de odio en su contra

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Moisés salva a Gema Garoa y condena a Ximena, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad

Wendy Guevara aviva rumores de una doble eliminación en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir y Cynthia Klitbo chocan tras perder la prueba semanal en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir reveló que lo regañaron en SeaWorld por acercarse a la orca Shamu: “Nomás faltó que llegara el FBI”

DEPORTES

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

Juegos Centroamericanos 2026 EN VIVO: clausura, horario, transmisión y últimas noticias

México vence a Canadá y asegura boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

México vs Canadá: El Tri gana 2 por 1 en el partido y califica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

México pierde la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos al caer en penaltis contra Venezuela

Comentarista desata controversia por llamar “colágenos” a jugadoras en Atlante vs Necaxa