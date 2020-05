No sólo en Netflix: cuáles son los servicios digitales que subirán de precio en México por IVA

El gravaje a servicios digitales se dio a conocer desde finales de 2019, antes de la crisis sanitaria y económica que atraviesa México (Foto: Especial)

Muchos usuarios de servicios digitales en México no están nada contentos. Este jueves la plataforma de contenido streaming Netflix, hizo llegar a sus suscriptores un anuncio donde informó el aumento de 16% por concepto de I.V.A. en su mensualidad a partir del próximo 1 de junio.

Sin embargo, no es el único servicio que tendrá un costo más alto. Horas más tarde, usuarios de PlayStation fueron notificados de este incremento en su tienda y en los servicios que provee la empresa.

Desde septiembre de 2019, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) debido a que existe un bajo cumplimiento fiscal en relación a los servicios digitales que no residen en el país; es decir, no enteran el impuesto como lo hacen los proveedores mexicanos.

Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ahora tiene un capítulo llamado “De la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México”.

A través del artículo 18-B, señala que los servicios digitales que deberán recaudar IVA serán aquellos que proveen “la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos; incluyendo los juegos de azar”.

Los usuarios de Netflix y PlayStation manifestaron su malestar en redes sociales ante el aumento de costo (Foto: Especial)

Pero esto no solo incluye a empresas como Netflix, Prime Video, Claro Video, Apple TV, HBO GO, YouTube Premium, Spotify, PlayStation o XBox. Sino a todos los servicios que proveen una interfaz digital donde se “transmitan datos” como las que tienen que ver con e-commerce y movilidad: Amazon, Mercado Libre, Uber, Didi, entre otras.

En este sentido, se espera que el resto de las aplicaciones y plataformas digitales comunique el nuevo ajuste a sus tarifas en los siguientes días.

Si bien el impuesto ya está dictado, no dejó de tomar por sorpresa a muchos usuarios que manifestaron su malestar en redes sociales por el impacto que causará en sus bolsillos en medio de una crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Incluso, hay quienes ya empiezan a pensar en seguir manteniendo, o no, este tipo de servicios.

“Si no estuviéramos en una contingencia en la que hay que cuidar más el gasto, tal vez los mantendría. Pero dado que ahora tengo que cuidar más mi presupuesto por la incertidumbre que existe, definitivamente cancelaré algunos de ellos o reduciré los planes que ya tengo”, publicó Victoria Martínez, usuaria de Netflix.

“¿16% de IVA a servicios digitales? ¡Pero si me habían prometido que no habría nuevos impuestos! ¿Acaso la Cuarta nos mintió para ganar votos? No, no podría ser cierto”, tuiteó otro cibernauta.

Estas plataformas se convirtieron en una necesidad durante la contingencia por coronavirus (Foto: Piaxabay)

No hay duda que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19) ha acelerado la digitalización en nuestras vidas. Y es que para evitar más contagios, el aislamiento social nos orilló a realizar todo a través de nuestros dispositivos móviles: tomar clases, realizar juntas de trabajo, rutinas de ejercicio, representaciones artísticas en vivo, ver retransmisiones televisivas, hacer pedidos de alimentos y otros productos, entre otras cosas.

Un análisis de App Annie y AppsFlyer arrojó que de enero a marzo a nivel mundial se registró un crecimiento de 15 y 5 por ciento en el gasto de los consumidores en aplicaciones en los sistemas operativos iOS y Android respectivamente, , generando un nuevo récord de gasto en las aplicaciones para este primer trimestre, con ganancias de más de USD 23 mil millones en todo el mundo.

