“Y pedirles a todos los mexicanos que nos ayuden, ya falta poco, vamos bien en comparación con otros países. No podemos dar esos datos porque son de mal gusto. No podemos decir está mejor México que otro país porque al otro país le está yendo mal, porque tiene más casos, porque han fallecido. No queremos que pierdan la vida, ni en México, ni en el mundo, nadie. Pero vamos bien por la participación de la gente”, indicó López Obrador.