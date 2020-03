De la Vega informó que Chiapas es un de los principales destinos turísticos de México. En el marco del brote por Covid-19, el 86% de los turistas que tenían por destino el estado han cancelado las reservaciones. A pesar de las peticiones para suspender o posponer las actividades no esenciales, se siguen recibiendo a los turistas extranjeros. “Entre 50 y 60 visitantes extranjeros están llegando aún (…) los visitantes que estamos teniendo son de Italia, y unos alemanes que llegaron hoy. No se les puede pedir que no lleguen”, afirmó la secretaria.