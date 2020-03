“Si se necesita vengo aquí, no solo en la mañana, sino al medio día, en la tarde, si hay una emergencia, los invito a ustedes (periodistas) y le hablo al pueblo, no les voy a decir he decretado que hay limitación de libertades, toque de queda, que nadie salga a las calles, el ejército se hace cargo del país, no, aquí llamó al pueblo para que estén en sus casas, porque es lo que nos conviene más, y estoy seguro que nos van a hacer caso, nada de que por la fuerza, no, pero todo está siendo conducido de manera responsable”, subrayó.