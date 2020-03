Aquí quizás solo cabe aclarar lo que ha sido repetido una y otra vez, la demanda feminista es por la despenalización del aborto, ya que las mujeres vamos a seguir abortando o no en la práctica, pero seguir penalizándolo además de criminalizar a las mujeres, pone en riesgo a las mujeres, en particular a aquellas que no puedan pagarlo, pero en ese tema también la sordera y la hipocresía es la que prevalece.