No son halagos. Un día alguien me dijo “nombre, no te enojes, si te están piropeando, tu sonríeles”. Y llegué a pensar que esa persona tenía razón. Que tenía que estar… ¿agradecida?, porque un hombre se admiraba de mi belleza. Otro día salí a comprar tortillas, me puse tenis, jeans y una sudadera. Iba a cruzar la calle un señor que iba en su auto, muy amable, por cierto, me cedió el paso. Volteé para agradecerle y me estaba viendo el trasero, cuando vio que me di cuenta me lanzó un beso. O sea… me dio paso para verme las nalgas, se percató que lo estaba viendo y me mandó un beso.