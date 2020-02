Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el período de enero-diciembre del 2019, la Ciudad de México presentó números preocupantes de violencia contra la mujer: tercer lugar nacional con 68 presuntos feminicidios y una tasa de 1.44% x cada 100 mil mujeres; 11 de sus alcaldías se ubicaron entre los 100 municipios de mayor incidencia de violencia, primeros lugares en el delito de trata de personas, hostigamiento sexual, violación y en violencia familiar, y un tercer lugar en llamadas de emergencia con 3, 813 registros; esto representa -tan sólo por estadística- un ecosistema de poder y sometimiento sin control, como mecanismo resolutivo de conflictos y necesidades. Pero un esquema de poder y sometimiento que perjudica principalmente a las mujeres. Aún con los andamiajes jurídicos nacionales e internacionales que les anteceden, éstos no se procuran, no se ejecutan en su totalidad y no hacen partícipes a ningún actor social, pero tampoco responsables a los actores políticos correspondientes.