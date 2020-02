“El tema de la controversia de tesis que publicaron en el Semanario de Justicia, no es la primera vez que la Corte hace resoluciones, en este caso de la Segunda Sala, no es el pleno de la Corte, tiene una opinión al respecto, la tuvo en 2010 y en 2016, primero hay que decir algo, el ámbito de aplicación no es general, es decir no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados para los tribunales colegiados de menor jerarquía , en donde tienen que resolver como lo está estableciendo la segunda sala, cuando hay juicios nada más, no es de aplicación del seguro social”, explció el funcionario.