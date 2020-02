“Tengo la responsabilidad de gobernar para todos. Antes, el presidente era el jefe político que lo llevaba a la presidencia, el jefe político y él decidía quién iba a dirigir el partido de dónde surgía el presidente, eso ya no, no me ocupo de eso, yo estoy ahora representando a todos los ciudadanos de todos los partidos a creyentes y no creyentes, a pobladores del campo, de la ciudad, a ricos, a pobres, a todos”, dijo