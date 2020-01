El primer movimiento ocurrió la tarde de este 29 de enero con epicentro en al suroeste de Acapulco, en Guerrero. La magnitud de éste fue de 5.1 y no se activó la alerta sísmica, porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. No se reporta pérdida de vidas humanas, ni infraestructura deteriorada.