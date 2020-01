14.- El 28 de octubre, durante su conferencia matutina, el presidente mexicano aseguró que las cosas en el país están cambiando y que la gente ya no se deja manipular como antes. Señaló: “Ya no hay borregos”... ¿A dónde van? meeeee, ¿Por quién votar? meeeeee ¡ya no hay eso! aseguró.