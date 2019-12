“Mi hermana ya no regresará, aunque da cierto alivio que este hombre esté en la cárcel, no sabemos si actuaba solo o si hay más involucrados, queremos que lleguen hasta el fondo del asunto y no lo dejen porque ya lo agarraron. Que las autoridades actúen de inmediato y no por un trámite judicial se pierda tiempo crucial que puede salvar la vida de una mujer, como sucedió con Paty y con Jessica. Que no haya ni una mujer muerta más”, concluyó.