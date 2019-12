“No tengo idea, mi negocio no es nada ilícito, al contrario, trabajo mucho no me meto con nadie que ni bien ni mal, a mí me gustaría que la gente supiera que si ha ido gente a mis palenques o si me piden fotos no lo niego, yo trato con mucho respecto a la gente, yo no tengo problemas con ninguna agrupación ni ningún cartel. Yo fui a la arena Monterrey y también ahí recibí un tweet que decía que si me subía a cantar, los zetas me iban a matar, yo lo único que hice fue apagar mi teléfono y subirme a cantar, obvio me puse tensa, pero salí a cantar” confirma Jenni, quien en ese momento desconoce que morirá aparentemente en un raro accidente aéreo saliendo de cantar en la misma arena.