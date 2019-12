Otra empresa implicada fue Nacional Maderera Pucte, en donde el ex gobernador de la entidad, Mario Martín, fungió como fedatario. Fue creada en febrero del 2016 para ocho meses después venderle madera a la Sedena. El negocio fue constituido por José López Cruz cuando tenía 19 años y trabajaba en una tortillería. En entrevista con El Universal, el joven dijo que no sabía de qué se trataban los documentos que había firmado “Nomás hice lo legal y ya. De lo demás no me enteré”.