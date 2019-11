El crimen organizado tiene derivaciones que van de la extorsión al secuestro y muchos de ellos son células, es decir, no representan la parte total del grupo criminal. “Tienen vertientes; algunos de los que participan donde está la familia LeBarón se dedican a la extorsión, otros al narcotráfico”, recordó la analista. Agregó que, hasta el momento, la investigación por la masacre de la familia mormona no ha sido bien conducida. “No sabemos bien, no hay buenas investigaciones, no hay voluntad para aplicar la justicia. En el caso LeBarón, la mala coordinación y comunicación hace dudar de muchas cosas, y no hay que olvidar que aún no se determina al responsable”.