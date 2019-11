En otra entrevista, para Tv y Novelas, Lupillo declaró: “En el amor no hay edad, se tiene que dar. El amor así es, no importa si eres más joven o ella, el amor es puro”. Comentó que no podría elegir alguno entre todos los recuerdos con ella como el mejor. “Todo fue muy bonito y divertido ¡Qué te puedo decir, es la mujer que más he amado en la vida!”.