Otra parte representativa de la melodía es cuando Gómez canta: “Necesitaba perderte para amarme. Di todo de mí y todos lo saben. Tú me destruiste y ahora es obvio. En dos meses nos remplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste creer que me lo merecía". Aunque no menciona directamente a su ex, Justin Bieber, las indirectas no pasan desapercibidas.