5. Carlos Morales, ex director de Pemex Exploración y Productores (PEP) coordinó inyección de recursos a campaña de Enrique Peña Nieto: “ Yo conozco al secretario particular de Enrique Peña Nieto , cuando llegó Lozoya el presidente le dio mi currículum a Emilio Lozoya, le dijo este cuate te va a ayudar en Pemex, entonces él quería que yo estuviera en Pemex en lugar de Carlos Morales, y Emilio Lozoya no hizo caso porque Carlos Morales había apoyado la campaña de Enrique Peña Nieto con todos los contratistas, pusieron más de 2 mil millones de pesos en la campaña, entonces Carlos Morales tuvo un año y medio más de sobrevivencia”.