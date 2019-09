"Era un joven mexicano, por lo menos unos 25 años. Yo solo le pedí un bote con agua, entonces el muchacho dijo: 'Estos hondureños que no quieren comer los frijoles', pero se los dio a la fuerza, entonces la niña los agarró y me los dio; el periodista estaba captando todo eso, y entonces le dije yo a él 'es cierto, no es a fuerza de que le den de comer a uno', pero yo estaba molesta, me sentí mal. Lo dije porque me ofendió a mi niña realmente. Yo lo dije para que él lo escuchara", relató.