Miles de personas salieron a las calles del Reino Unido para protestar contra la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento

De Londres a Aberdeen en Escocia, pasando por Belfast en Irlanda del Norte y Swansea en Gales, la organización antibrexit "Another Europe is Possible" ("Otra Europa es posible") convocó a más de una treintena de concentraciones bajo el eslógan "Paren el golpe de Estado" y "Defiendan la democracia"