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"El Chuy Beltrán", cuñado del hijo de "El Chapo" Guzmán, fue sentenciado a 28 años de prisión

El sicario del Cártel de Sinaloa está acusado de traficar más de 45 kilos de coca al país vecino. Se presume habría colaborado con la fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande

Jesús Raúl Beltrán León, alias "El Chuy", fue sentenciado a 28 años de prisión. Era coordinador del Cártel de Sinaloa (Foto: Archivo)
Jesús Raúl Beltrán León, alias "El Chuy", fue sentenciado a 28 años de prisión. Era coordinador del Cártel de Sinaloa (Foto: Archivo)
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“Dibujado” como un conspirador de alto nivel en el tráfico de drogas, el juez federal estadounidense, Rúben Castillo, sentenció a 28 años de prisión a Jesús Raúl Beltrán, alias “El Chuy”, quien fuera cuñado del hijo de Joaquín “El Chapo” Gumán.

La condena fue dictada en una Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, Chicago (EEUU), donde el sicario, de 35 años, pidió perdón por lo que hizo con su vida, asegurando que sólo pretendía hacer dinero.

Anteriormente, Beltrán León había pedido al Juez encargado del juicio, que no se le vinculara con “El Chapo” o con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, la Fiscalía desestimó esta petición, ya que el acusado siempre se valió de su parentesco y amistad con el ahora sentenciado a cadena perpetua, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois, “El Chuy Raúl”, también conocido como “Trébol”, estuvo involucrado en el transporte de drogas por avión desde México a Estados Unidos.

Durante el juicio, un asaltante de bancos declaró que el implicado se dedicaba también al lavado de dinero, pero dicha revelación fue desestimada por el Juez Federal, quien expresó que no había pruebas.

Aunque las autoridades estadounidenses apuntaban una sentencia de cadena perpetua al sicario del Cártel de Sinaloa, nuevamente el juez tomó en cuenta los malos tratos de sufrió Beltrán León cuando fue detenido a México y la redujo a 28 años.

Además del ladrón de bancos, seis testigos más probaron el papel de Beltrán León en la coordinación del transporte de grandes cantidades de cocaína de Centro y Sudamérica, a México, droga que luego era trasladada a Estados Unidos junto con cargamentos de heroína, marihuana y mentafetaminas.

Uno de los informantes fue Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, quien detalló la presunta peligrosidad de “El Chuy Raúl”, pues solía trasladarse armado con un fusil de asalto AK-47 o “cuerno de chivo” bañado en oro, además de que consumía cocaína y tomaba mucho.

“El Mini Lic” mencionó que “El Chuy Raúl” intentó evitar su testimonio y llegó a ofrecer USD 25,000 a miembros de la pandilla Four Corner Hustlers, para que le partieran la cabeza.

Los cargos fincados por el gobierno estadounidense aseguran Beltrán León actuó como lugarteniente de su cuñado, Jesús Alfredo Guzmán, alias “El Alfredillo”: lo ayudó a coordinar enormes envíos de drogas a EEUU para su distribución.

También, se presume que Beltrán León colaboró con la fuga de “El Chapo” del penal de Puente Grande, ocurrida en 2001.

El ex miembro del Cártel de Sinaloa, fue capturado en la casa de sus padres en México el 16 de noviembre de 2014 en Culiacán, Sinaloa por elementos de la Secretaría de Marina, que además se llevaron a su esposa y a una bebé y los amagaron con matarlos.

“Chuy Raúl” fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, y dos años después se declaró culpable por distribuir más de 45 kilos de coca en los Ángeles y California, Estados Unidos.

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