México

Alito Moreno exige la renuncia de más de 25 órganos electorales por presuntos vínculos con Morena luego del escándalo del INE

El dirigente del PRI solicitó indagar el supuesto control político de los comicios y cuestionó la actuación de autoridades locales en diversas entidades del país

El presidente del PRI atribuye a los señalados presuntos cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa por contratos del INE
El dirigente nacional del PRI demanda la salida de Nery Ruiz Arvizu de la presidencia del órgano electoral de Sonora. (X/@alitomorenoc)
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Alejandro “Alito” Moreno exigió la renuncia de más de 25 órganos electorales, incluido el de Sonora, por presuntos vínculos con Morena. El presidente del PRI hizo el señalamiento en un video publicado en sus redes sociales este 12 de noviembre y pidió investigar el control político de las elecciones.

Moreno también demandó la salida del presidente del órgano electoral de Sonora, Nery Ruiz Arvizu. a quien acusó de formar parte de un supuesto entramado relacionado con Guadalupe Taddei. El dirigente sostuvo que la extitular del INE está involucrada y que los organismos locales fueron incorporados a una estructura electoral afín a Morena.

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Guadalupe Taddei es Morena y Morena es Guadalupe Taddei”, afirmó Alito Moreno. También acusó que en el INE existen negocios y corrupción, y calificó de inadmisibley “grotesco lo ocurrido, sin presentar en el video detalles sobre las investigaciones que solicita.

Alito Moreno acusa que el recorte al INE busca controlar las elecciones de 2027

El dictamen presupuestal contempla una reducción de 6 mil millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral. (INE)
El dictamen presupuestal contempla una reducción de 6 mil millones de pesos para el Instituto Nacional Electoral. (INE)

El dirigente nacional del PRI acusó a Morena de buscar controlar las elecciones mediante el recorte previsto al INE en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, luego de que Movimiento Ciudadano votó a favor del proyecto en lo general en la Cámara de Diputados.

La reducción para el Instituto Nacional Electoral asciende a 6 mil millones de pesos, de acuerdo con el dictamen presupuestal. Moreno sostuvo que esa medida estaría orientada a debilitar la capacidad del organismo para vigilar los comicios.

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El PRI también endureció sus críticas contra MC por respaldar el proyecto junto con Morena, el PT y el Verde Ecologista de México. En redes sociales, el partido difundió un video del diputado petista Reginaldo Sandoval Flores para señalar la cercanía entre la fuerza naranja y la alianza oficialista.

Sandoval Flores declaró el pasado 9 de noviembre desde la tribuna de San Lázaro: “Debo decir también que para nosotros es una alegría y nos da mucho gusto que MC ya no esté con ustedes, aunque me lo quieren castigar equivocadamente. Ellos ya están están en la lógica de votar a favor.

La cuenta nacional del PRI en X afirmó que Morena, MC, PT y el Partido Verde se unieron para aprobar un presupuesto que, según su postura, mantiene el abandono del sistema de salud, las carreteras, el campo mexicano, la seguridad pública y las necesidades de millones de familias.

Dirigente del PRI advierte riesgos para la vigilancia electoral

El PRI critica a Movimiento Ciudadano por votar a favor del Presupuesto de Egresos junto con el bloque oficialista.
El PRI critica a Movimiento Ciudadano por votar a favor del Presupuesto de Egresos junto con el bloque oficialista.

Ante medios de comunicación, Alito Moreno cuestionó cómo el INE podrá supervisar los procesos electorales ante el ajuste presupuestal. El priista recordó los señalamientos de trabajadores de módulos, quienes han denunciado salarios bajos y falta de materiales para realizar sus labores.

“Pero así como están los recortes en el INE, ¿cómo van a vigilar la elección? ¿Cómo se va a cuidar la elección?”, planteó el dirigente del tricolor.

Moreno afirmó que las reducciones podrían buscar impulsar un gran fraude electoral, robarse la elección”, y advirtió que su partido no lo permitirá. También relacionó esas denuncias con las acusaciones que el PRI ha presentado ante organismos internacionales por hechos que, dijo, ocurren en el país.

Señaló el dirigente priista problemas de seguridad, educación y salud, además de protestas de transportistas, médicos, maestros, trabajadores del INE y personal del sector salud. “Por eso el país es un desastre, amigas y amigos”, expresó.

El PRI afirmó que MC se presenta como oposición, aunque al momento de las votaciones defendería los mismos intereses que Morena. Moreno reiteró que ambos partidos “están destruyendo el país.

Moreno responsabiliza a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei al INE

El presidente del PRI atribuye a los señalados presuntos cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa por contratos del INE
Guadalupe Taddei renuncia a la presidencia del INE ante señalamientos de contratos y conflicto de intereses. (X/@alitomorenoc)

El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, responsabilizó el pasado 2 de noviembre a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y le exigió “dar la carapor los señalamientos relacionados con el organismo electoral.

Taddei renunció a la presidencia del INE tras acusaciones sobre contratos y conflicto de intereses. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió una auditoría y afirmó que la salida no implica impunidad, mientras Morena rechazó que Taddei pertenezca al partido y sostuvo que los problemas del instituto vienen de años atrás.

En un video, Moreno afirmó que Taddei y Morena habrían construido una estructura de corrupción y tráfico de influencias para intervenir en las elecciones de 2027. Según su acusación, la presunta red habría operado en más de 20 entidades mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.

El senador pidió que la renuncia no cierre las investigaciones sobre contratos, proveedores y designación de funcionarios. También afirmó que Taddei, Rocha Moya y La Barredora “son Morena.

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