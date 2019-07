"Yo no sabía que tanta gente me estaba esperando aquí, fue muy bonito, me sentí muy contenta. Yo hice mi sueño realidad, viajé a China para competir y gané, a los demás niños les digo que los sueños sí se cumplen", asegura Tania Rodeo mientras camina hacia su casa, acompañada de amigos, familiares y el mariachi que en ningún momento deja de tocar.