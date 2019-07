No dejar que los niños jueguen cerca o en la cocina.

No dejar que se acerquen a la estufa o calentador.

No cargar a un menor mientras se cocina.

No dejar que el menor conecte o desconecte aparatos eléctricos.

Colocar protectores de plástico en los enchufes o tomas de corriente eléctrica.

Guardar en lugares seguros los medicamentos y productos de limpieza.

No colocar sustancias tóxicas en envases de refresco.

No dejar recipientes con agua cerca de los menores, a fin de evitar que sufra ahogamiento. Tener cuidado de no dejarlo solo en la bañera.

Evitar que corran o jueguen en las escaleras o cerca de ellas y que jueguen con objetos punzocortantes.