Según una investigación del diario The New York Times publicada este sábado, la cofundadora de la secta, Nancy Salzman, señaló a Ana Cristina Fox de la Concha como una de las siete personas mexicanas involucradas en la organización. También acusó a Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y a Rosa Laura Junco, descendiente del fundador del diario mexicano Reforma.