Como autora de no ficción, Guerriero se preocupa por entender para qué escribir y tener claro qué decir. "El texto no debe ser un ensalzamiento de mi propio ego, no puede ser un regodeo de la forma nada más. Ese regodeo, cuando es vacuo, le hace mucho mal a la crónica", explicó frente a un auditorio entusiasmado y atento.