"Jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia. Eso no", destacó, y dijo que si su Gobierno se calla en este tipo de temas, se convertirá en encubridor. "El argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso, y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente. Que salen hasta riéndose, burlándose de la autoridad", denunció.