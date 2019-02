"En suma, porque no existe medio de prueba alguno que acredite que el quejoso no pueda compurgar la pena de prisión que se le impuso en internamiento, ya que si bien con motivo de su edad presenta un deterioro en su salud, los padecimientos que presenta no evidencian una notoriedad innecesaria para que cumpla con la pena impuesta", señalaron en su resolución los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, quienes por unanimidad determinaron que no procedía el otorgamiento del beneficio.