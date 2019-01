Los especialistas coinciden en que el actual gobierno busca seguir los principios políticos de no intervención que regían al país antes de la llegada del Partido Acción Nacional al poder. Sin embargo, no queda claro si la aplicación de la doctrina Estrada implicaría que México no reconociera ninguno de los dos gobiernos instaurados actualmente en Venezuela, o como el actual gobierno ha interpretado, la abstención de su participación en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas.