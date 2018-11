"Voy como un vagabundo, fotografiando un país que me resulta extraño. Escuchó palabras desconocidas, observo cosas que no entiendo, veo actos de bondas y violencia, huelo a nuevos colores y pruebo nuevas comidas. Reacciono y fotografío intuituivamente" relató Harvey Stein en el prólogo de su libro "México: Between Life and Death", publicado en septiembre.