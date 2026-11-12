Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a siete programas y dependencias

Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a seis programas y dependencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de México destinará los 6 mil millones de pesos que le quitó al Instituto Nacional Electoral (INE) para operar en el 2027, a diversos programas, acciones y dependencias de diferentes rubros, en medio de la crisis que atraviesa el organismo y la incertidumbre entorno a los comicios del próximo 6 de junio.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 1.3 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026.

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De acuerdo con la Cámara Baja, en materia de reasignaciones, se redujeron seis mil millones de pesos al presupuesto del INE, los cuales se dividirán en montos de diferentes cantitdades y se asignarán al programa la ‘Escuela es Nuestra’, medio ambiente y la Agencia Federal de Aviación Civil.

También se asignarán a primera infancia, la Secretaría de las Mujeres, la bpusuqeda de personas desaparecidas y no localizadas, así como al sector turístico.

¿Cómo se reasignarán los montos?

Programa La Escuela es Nuestra: tres mil millones de pesos.

Medio ambiente: mil millones de pesos.

Agencia Federal de Aviación Civil: 700 millones de pesos.

Programa primera infancia: 618 millones de pesos.

Secretaría de las Mujeres: 362 millones de pesos.

Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas: 300 millones de pesos.

Sector turísitico: 20 millones al sector turístico.

La Escuela es Nuestra concentra la mitad de la bolsa retirada al INE

De acuerdo con la Cámara de Diputados, La Escuela es Nuestra obtiene 3,000 millones de pesos, la mitad de los recursos reasignados. Es el programa con la mayor asignación de la bolsa descontada al organismo electoral.

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El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señala que, antes de las modificaciones legislativas, La Escuela es Nuestra tendría una reducción de 25.5% frente a 2026. El documento no precisa el monto nominal previsto para el programa antes de la reasignación.

Según el CIEP, el gasto en educación, ciencia y cultura ascendería a 1 billón 387,788.4 millones de pesos en 2027. Esta cifra equivale a 3.5% del Producto Interno Bruto y a 13% del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El análisis también indica que Educación Inicial registraría un recorte de 51.5%, mientras las principales becas permanecerían sin cambios reales. El organismo incluye a La Escuela es Nuestra y al programa de investigación científica entre los ajustes del presupuesto educativo.

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Medio ambiente parte de una bolsa de 49 mil mdp

El rubro ambiental recibe 1,000 millones de pesos provenientes del ajuste al INE, según la Cámara de Diputados. Antes de esa reasignación, el presupuesto proyectado para medio ambiente era de 49,508.3 millones de pesos.

El CIEP calcula que ese monto representaba un aumento real de 4.5% frente al presupuesto aprobado para 2026. La cifra equivale a 0.1% del PIB y a 0.7% del gasto neto total previsto para 2027.

La Comisión Nacional del Agua concentraría 39,797 millones de pesos, o 80.4% del gasto ambiental. Los proyectos de inversión en infraestructura y obra pública sumarían 22,966 millones, equivalentes a 46% de los recursos del Ramo 16.

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El documento también reporta aumentos reales para la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El anexo para adaptación y mitigación del cambio climático caería 27.6% real, hasta 160,121 millones de pesos.

Aviación y primera infancia

La Agencia Federal de Aviación Civil recibirá 700 millones de pesos de los recursos retirados al INE.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda indicó que el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos para la agencia será destinado al programa de fortalecimiento de la AFAC, que no sólo contempla recursos financieros, sino también nuevas plazas y tecnología.

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“Para el próximo año, y conforme al acuerdo establecido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -en coordinación con la SICT- asignará durante el Ejercicio Fiscal, de acuerdo con las necesidades del programa, más recursos para la creación de plazas con el objetivo de garantizar el desempeño de la AFAC, pilar de la operación aérea del país”, señaló la dependencia.

El CIEP señala que para 2027 se proponía elevar las cuotas por el uso del espacio aéreo mexicano. La medida buscaba aproximarlas a estándares internacionales y financiar infraestructura y control, sin identificar un monto individual previo para la Agencia Federal de Aviación Civil.

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Un programa de primera infancia recibirá 618 millones de pesos, de acuerdo con la Cámara. La información difundida no detalla el nombre del programa que obtendrá la asignación.

Antes de la redistribución, el CIEP reportó que Educación Inicial tendría un recorte de 51.5% en 2027. El programa Expansión de la Educación Inicial contaría con 866.5 millones de pesos, frente a 930.3 millones en 2026, una reducción real de 6.9%.

Secretaría de las Mujeres recibiría 362 millones adicionales

La Secretaría de las Mujeres obtiene 362 millones de pesos de la bolsa reasignada desde el INE. Su presupuesto proyectado antes de las modificaciones legislativas era de 2,269.4 millones de pesos, según el CIEP.

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Ese monto implicaba un aumento real de 2.7% respecto de 2026. La dependencia representaría 0.1% del gasto de los ramos administrativos y 0.3% del Anexo 13, destinado a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.

El Anexo 13 sumaría 636,133.1 millones de pesos en 2027, 2.9% más que el monto aprobado un año antes. El CIEP indica que 71.7% de esos recursos se concentraría en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Beca Rita Cetina y la Pensión Mujeres Bienestar.

Búsqueda y turismo completan los siete destinos de los recursos

La relación de la Cámara incluye 300 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. El material disponible no identifica el programa presupuestario que recibirá los recursos ni permite establecer cuál era el monto previsto antes de la reasignación.

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El sector turístico recibirá 20 millones de pesos. Antes de la redistribución, el presupuesto propuesto para Turismo era de 1,851.3 millones de pesos, sin variación real frente a 2026, de acuerdo con la clasificación administrativa del gasto programable revisada por el CIEP.